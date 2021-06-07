Фильм о преследованиях геев в Чечне получил премию Британской киноакадемии
Документальный фильм «Welcome to Chechnya» («Добро пожаловать в Чечню»), в котором рассказывается о преследованиях властями представителей секс-меньшинств в кавказской республике, удостоился премии Британской академии кино и телевизионных искусств
Документальный фильм «Welcome to Chechnya» («Добро пожаловать в Чечню»), в котором рассказывается о преследованиях властями представителей секс-меньшинств в кавказской республике, удостоился премии Британской академии кино и телевизионных искусств.
Режиссером документального фильма стал Дэвид Франс, а оператором и сопродюсером выступил российский режиссер Аскольд Куров.
Ранее картина «Добро пожаловать в Чечню» получила приз зрительских симпатий на Берлинском кинофестивале. Кроме того, этот фильм показал американский телеканал HBO.
Фильм посвящен группе активистов, которые помогают чеченским представителям ЛГБТ-сообщества, получить убежище в других странах и получить визы. Лица героев картины изменили при помощи нейросети, чтобы уберечь этих людей от преследования со стороны чеченских властей.
Отметим, что власти Чечни неоднократно отвергали все обвинения в похищениях и пытках представителей секс-меньшинств и заявляли, что «геев в республике нет».