В «Роскосмосе» похитили 8 млн рублей, выделенные на отправку американских астронавтов к МКС
Сотрудники СКР, специализирующиеся на коррупционных преступлениях, выявили факт хищения 8 млн рублей, которые были выделены на отправку американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС)
Сотрудники СКР, специализирующиеся на коррупционных преступлениях, выявили факт хищения 8 млн рублей, которые были выделены на отправку американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).
Согласно материалам следствия, руководители компании «Центр технического перевооружения службы управления космическими полетами» (ЦТП) и ракетно-космической корпорации «Энергия» через субподрядчиков вывели на свои счета бюджетные деньги, выделенные на отправку американских космонавтов.
По данным «Известий», подрядчиком по этому госконтракту выступал ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ). Именно это предприятие должно было отправить астронавтов на МКС. ЦЕНКИ часть оговоренных в контракте обязанностей перепоручил ЦТП, который выполнил работы фиктивно.
В махинациях подозревают бывших топ-менеджеров РКК «Энергия» Олега Волкова и Николая Черленяка. Оба находятся за границей. Также в деле фигурируют бывший директор исследовательской компании ЦТП Василий Икомасов и его заместитель Эдуард Родыч-Семенча.
Дело возбуждено по статье «Хищение в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору».