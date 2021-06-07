В Бурятии коечный фонд для ковидных пациентов заполнился на 90,9%
В республике Бурятия из-за роста темпов распространения коронавирусной инфекции коечный фонд заполнился на 90,9%. В настоящее время власти разворачивают дополнительные места
В республике Бурятия из-за роста темпов распространения коронавирусной инфекции коечный фонд заполнился на 90,9%. В настоящее время власти разворачивают дополнительные места для ковидных пациентов, сообщает Znak.com.
Еще в первых числах мая в Бурятии регистрировали около 25 новых случаев заражений COVID-19 в сутки, то сейчас суточный прирост заболевших составляет 110 человек. То есть за месяц уровень заболеваемости вырос более, чем в четыре раза.
Глава республиканского Минздрава Евгения Лудупова сообщила в своем Instagram, что больше всего новых случаев заражений коронавирусной инфекцией выявлено в Улан-Удэ, Закаменском и Иволгинском районах.
Министр добавила, что сейчас разворачиваются дополнительные места для ковидных пациентов в БСМП, Центре восточной медицины, в больнице № 4, в ДРКБ на Модогоева, в республиканской инфекционной больнице, в центральных районных больницах.
Дополнительные койки для ковидных пациентов в связи с ростом заболеваемости также разворачивают в Москве, Петербурге, на Камчатке и в Новосибирской области.