ФСБ сообщила о задержании агента украинских спецслужб
Речь идет о человеке по имени Алексей Петрович Семеняк. К настоящему времени он уже выдворен за пределы Российской Федерации. Ему запрещено посещать Россию в течение 25 лет
Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России сообщил о задержании сотрудника украинских спецслужб.
Речь идет о человеке по имени Алексей Петрович Семеняк. К настоящему времени он уже выдворен за пределы Российской Федерации. Ему запрещено посещать Россию в течение 25 лет, сообщает ТАСС.
По данным ФСБ, шпионскую работу Семеняка координировали старший оперуполномоченный по особо важным делам 2-го отдела 1-го Управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) СБУ Тимур Гасымов и заместитель начальника 2-го отдела 1-го Управления ДКИБ СБУ Игорь Черняк.
Задачей Алексея Семеняка была разведывательная деятельность в России. В ФСБ подчеркнули, что украинец не успел совершить действия, которые могли бы подорвать внешнюю безопасность нашей страны.