В центре Москвы построят элитный жилой дом «от Armani»
Новостройка под названием Armani/Casa Moscow Residences будет располагаться на Якиманке, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей застройщика Vos’hod
Компания Armani Group, основанная итальянским модельером Джорджо Армани, примет участие в строительстве элитного жилого комплекса в центре Москвы.
Новостройка под названием Armani/Casa Moscow Residences будет располагаться на Якиманке, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей застройщика Vos’hod.
Ранее строительная компания зарегистрировала домены armaniresidences.ru и armani-residences.ru. Представитель Vos’hod заявил, что им теперь принадлежат эксклюзивные права на использование бренда Armani/Casa в девелоперских проектах в России.
Согласно договору, специалисты Armani Group должны придумать для ЖК на Якиманке дизайн резиденций и общественных зон. Всего в жилом комплексе будет 26 резиденций. На этапе подготовки к строительству выручку от продажи квартир девелопер оценивает в 5-6 млрд рублей.