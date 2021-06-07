Прокуратура признала законным обыск у главреда KozaPress, после которого она покончила с собой
Прокуратура Нижегородской области признала законным решение о проведении обыска у главного редактора регионального издания KozaPress Ирины Славиной, после которого женщина совершила акт самосожжения. Ответ прокуратуры опубликован на странице KozaPress в Facebook
Прокуратура Нижегородской области признала законным решение о проведении обыска у главного редактора регионального издания KozaPress Ирины Славиной, после которого женщина совершила акт самосожжения. Ответ прокуратуры опубликован на странице KozaPress в Facebook.
В надзорном ведомстве заявили, что в ходе проведения следственных действий по месту жительства Ирины Славиной нарушений закона обнаружено не было.
Напомним, что обыск у главреда KozaPress проводился в рамках дела о сотрудничестве с «нежелательной организацией», по которому журналистка проходила как свидетель.
Ирина Славина также была оштрафована за участие в деятельности «нежелательной организации» и за распространение «фейк-ньюс» о коронавирусе.
Напомним, 2 октября 2020 года Ирина Славина совершила самосожжение перед зданием нижегородского управления МВД. Перед суицидом она обвинила в своей смерти российские власти.
Родственники журналистки неоднократно обращались в Следственный комитет с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту доведения ее до самоубийства, но каждый раз получали отказ.