Коллекторы пожаловались в СКР на депутата Милонова из-за призыва лишить их пенсии
Национальная организация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) обратилась к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с жалобой на депутата Госдумы от «Единой России» Виталия Милонова
Национальная организация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) обратилась к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с жалобой на депутата Госдумы от «Единой России» Виталия Милонова. Поводом для обращения стал призыв парламентария лишить сотрудников коллекторских агентств пенсии гражданства.
Руководству НАПКА не понравилось, что Виталий Милонов в своем выступлении назвал коллекторов «нелюдями», «клопами» и «паразитами». Ассоциация заказала лингвистическую и социологическую экспертизу высказываний депутата, которая усмотрела в его словах признаки унижения достоинства, оскорбления коллекторов как группы лиц, сообщает РБК.
Коллекторские агентства передали в СКР результаты проведенной экспертизы и попросили проверить слова Виталия Милонова в рамках статьи УК РФ «Возбуждение ненависти и вражды».