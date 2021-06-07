Авиакомпаниям и туроператорам пригрозили ответственностью за отправку туристов в закрытые страны на грузовых рейсах
Ростуризм и Росавиация пригрозили авиакомпаниям и туроператорам отменой грузопассажирских рейсов в страны, авиасообщение с которыми официально закрыто
Ростуризм и Росавиация пригрозили авиакомпаниям и туроператорам отменой грузопассажирских рейсов в страны, авиасообщение с которыми официально закрыто. Таким образом ведомства отреагировали на перевозку туристов в «закрытые» страны.
Росавиация пригрозила авиакомпаниям аннулировать допуски на выполнение грузопассажирских рейсов, перевозящих организованных туристов, а Ростуризм направил туристическим компаниям распоряжение, в котором напомнил об ответственности перед клиентами за ненадлежащее оказание услуг.
В Ростуризме заявили, что если туроператоры продолжать продавать туры в закрытые из-за пандемии коронавируса страны, то власти введут против них ограничительные меры. Кроме того, им придется из своего кармана возвращать клиентам деньги за несостоявшиеся поездки.
В ведомстве напомнили, что оформление билетов туристами на грузопассажирские рейсы в закрытые страны возможно «только при наличии решения оперштаба и разрешения авиавластей иностранных государств», сообщает «КоммерсантЪ».
Напомним, что в закрытые страны на грузопассажирских рейсах могут улететь иностранные граждане, россияне со вторым гражданством и ВНЖ, а также россияне, чьи поездки, связаны с работой, учебой или лечением.