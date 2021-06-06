Дмитрий Гудков уехал из России из-за фейкового уголовного дела
В Facebook Гудков написал, что покинул Россию из-за фейкового уголовного дела. Политик также сообщил, что с ним связались люди из администрации президента и заявили, что если он не уедет из страны, то его арестуют и посадя
Бывший депутат Госдумы и оппозиционный политик Дмитрий Гудков, который ранее был задержан по делу о причинении имущественного вреда, уехал из России.
Политик рассказал, что уехал в Киев, откуда планирует перебраться в болгарскую Варну. Сейчас там находятся его родители, сообщает РИА Новости.
В своем Facebook Гудков написал, что покинул Россию из-за фейкового уголовного дела, которое было возбуждено против него и его тети. Политик также сообщил, что с ним связались люди из администрации президента и заявили, что если он не уедет из страны, то его арестуют и посадят.
«Считаю, что высосанное из пальца «дело о подвале» было возбуждено исключительно, чтобы не допустить меня на выборы и выдавить из страны как минимум до дня голосования. Надеюсь, что с моим отъездом ретивость жандармов снизится», - написал Дмитрий Гудков.
Ранее стало известно, что в отношении Дмитрия Гудкова и его тети Ирины Ермиловой возбуждено дело по факту причинения имущественного вреда в особо крупном размере. Дело возбудили из-за того, что фирма Ермиловой в 2017 гг. задолжала Департаменту имущества Москвы около миллиона рублей за аренду помещения после того, как ведомство в три раза повысило арендную плату. Стоит отметить, что обычно такие дела решаются в арбитражном суде, но в случае Гудкова власти возбудили уголовное дело.