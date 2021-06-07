07 июня 2021, 00:58
Российские туристы смогут въезжать в Черногорию без виз и ПЦР-тестов
Власти Черногории освободили российских туристов от обязанности предоставлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус при въезде в страну. Кроме того, для россиян действует безвизовый въезд
Фото: otdyhvmore.ru
Власти Черногории освободили российских туристов от обязанности предоставлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус при въезде в страну. Кроме того, для россиян действует безвизовый въезд.
Глава Минэкономразвития Черногории Яков Милатович по время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что российские туристы могут въезжать в страну по тем же правилам, что действовали до пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Отметим, что Россия и Черногория пока не возобновили авиационное сообщение, прерванное в марте 2020 года из-за распространения COVID-19.