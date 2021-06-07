Депутат Госдумы призвал лишить материнского капитала семьи с доходом более в 5 млн рублей в год
Депутат Госдумы РФ Анатолий Аксаков призвал власти лишить обеспеченных российских граждан некоторых льгот и права на получение материнского капитала за рождение второго и последующего ребенка
Депутат Госдумы РФ Анатолий Аксаков призвал власти лишить обеспеченных российских граждан некоторых льгот и права на получение материнского капитала за рождение второго и последующего ребенка. Обеспеченными парламентарий считает граждан с годовым доходом более 5 млн рублей.
В интервью порталу Ura.ru Анатолий Аксаков заявил, что справедливость подразумевает использование всевозможных льгот и бонусов, которые государство предоставляет людям исходя из их возможности. Таким образом, государство не должно выплачивать 500 тысяч рублей материнского капитала гражданам с высокими доходами.
При этом депутат считает, что льгот и выплат можно было бы лишать россиян и с меньшим годовым доходом, например, 3 млн рублей.
«Можно с 5 млн начать [лишать материнского капитала], потом до 3 [млн снизить планку] спокойно. Зачем олигарху выдавать материальную помощь?», - заявил Аксаков.