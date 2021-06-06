Дональд Трамп потребовал от Китая 10 трлн долларов для возмещения убытков от коронавируса
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Китай должен выплатить всем странам 10 триллионов долларов в качестве возмещения убытков, которые они понесли из-за пандемии коронавируса
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Китай должен выплатить всем странам 10 триллионов долларов в качестве возмещения убытков, которые они понесли из-за пандемии коронавируса.
На съезде Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что все иностранные государства должны объединиться и выставить Китаю счет за распространение коронавирусной инфекции. Кроме того, страны должны отказаться от своих долговых обязательств перед КНР.
Еще будучи президентом, Дональд Трамп неоднократно заявлял, что коронавирус COVID-19 имеет не естественное, а искусственное происхождение. По его мнению, COVID-19 распространился по всему миру в результате утечки вируса из лаборатории в Ухани.
Тем не менее, комиссия Всемирной организации здравоохранения пришла к выводу, что коронавирус передался людям от животных, а не был создан в лаборатории.
С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились около 172,7 млн человек во всем мире. Более 3,7 млн человек скончались.