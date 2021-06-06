Меню
В мире
Формула обмана мэра Собянина
06 июня 2021, 17:22

Дональд Трамп потребовал от Китая 10 трлн долларов для возмещения убытков от коронавируса

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Китай должен выплатить всем странам 10 триллионов долларов в качестве возмещения убытков, которые они понесли из-за пандемии коронавируса

Дональд Трамп потребовал от Китая 10 трлн долларов для возмещения убытков от коронавируса
Фото: telegraph.co.uk

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Китай должен выплатить всем странам 10 триллионов долларов в качестве возмещения убытков, которые они понесли из-за пандемии коронавируса.

На съезде Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что  все иностранные государства должны объединиться и выставить Китаю счет за распространение коронавирусной инфекции. Кроме того, страны должны отказаться от своих долговых обязательств перед КНР.

Еще будучи президентом, Дональд Трамп неоднократно заявлял, что коронавирус COVID-19 имеет не естественное, а искусственное происхождение. По его мнению, COVID-19 распространился по всему миру в результате утечки вируса из лаборатории в Ухани.

Тем не менее, комиссия Всемирной организации здравоохранения пришла к выводу, что коронавирус передался людям от животных, а не был создан в лаборатории.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились около 172,7 млн человек во всем мире. Более 3,7 млн человек скончались.

Материалы по теме
Власти Бурятии вернули антиковидные ограничения из-за роста заболеваемости
В Бурятии коечный фонд для ковидных пациентов заполнился на 90,9%
Ульяновские ученые выявили серьезные поражения головного мозга у заразившихся COVID-19
Сейчас на главной
Жириновский призвал ограничить рождаемость, чтобы «все жили хорошо»
рождаемость
Жириновский призвал ограничить рождаемость, чтобы «все жили хорошо»
Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ограничить число детей в семьях. По его мнению, если в каждой семье будет только один ребенок, то рост населения Земли остановится, и «все будут жить хорошо»
Дмитрий Мазепин открестился от финансирования телеграм-канала NEXTA
дмитрий мазепин
Дмитрий Мазепин открестился от финансирования телеграм-канала NEXTA
Дмитрий Мазепин заявил, что не финансировал NEXTA и не конкурирует с Михаилом Гуцериевы. Глава «Уралхима» и «Уралкалия» предположил, что «авторы данной политической мелодрамы» хотели показать как западный, так и российский след в белорусских протестах
Общество
Фильм о преследованиях геев в Чечне получил премию Британской киноакадемии
Документальный фильм «Welcome to Chechnya» («Добро пожаловать в Чечню»), в котором рассказывается о преследованиях властями представителей секс-меньшинств в кавказской республике, удостоился премии Британской академии кино и телевизионных искусств
В Бурятии коечный фонд для ковидных пациентов заполнился на 90,9%
коронавирус
В Бурятии коечный фонд для ковидных пациентов заполнился на 90,9%
В республике Бурятия из-за роста темпов распространения коронавирусной инфекции коечный фонд заполнился на 90,9%. В настоящее время власти разворачивают дополнительные места
УЕФА одобрил форму сборной Украины с изображением Крыма и Донбасса
евро-2020
УЕФА одобрил форму сборной Украины с изображением Крыма и Донбасса
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласовал форму сборной Украины по футболу для участия в чемпионате Европы 2020 года, перенесенного из-за пандемии коронавируса на текущий год
В центре Москвы построят элитный жилой дом «от Armani»
новостройки
В центре Москвы построят элитный жилой дом «от Armani»
Новостройка под названием Armani/Casa Moscow Residences будет располагаться на Якиманке, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей застройщика Vos’hod
За отправку туристов в закрытые страны на грузовых рейсах будут наказывать
ростуризм
За отправку туристов в закрытые страны на грузовых рейсах будут наказывать
Ростуризм и Росавиация пригрозили авиакомпаниям и туроператорам отменой грузопассажирских рейсов в страны, авиасообщение с которыми официально закрыто
В мире
Российские туристы смогут въезжать в Черногорию без виз и ПЦР-тестов
Власти Черногории освободили российских туристов от обязанности предоставлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус при въезде в страну. Кроме того, для россиян действует безвизовый въезд
Зачем олигарху выдавать материальную помощь
материнский капитал
Зачем олигарху выдавать материальную помощь
Депутат Госдумы РФ Анатолий Аксаков призвал власти лишить обеспеченных российских граждан некоторых льгот и права на получение материнского капитала за рождение второго и последующего ребенка
Дмитрий Гудков уехал из России из-за фейкового уголовного дела
дмитрий гудков
Дмитрий Гудков уехал из России из-за фейкового уголовного дела
В Facebook Гудков написал, что покинул Россию из-за фейкового уголовного дела. Политик также сообщил, что с ним связались люди из администрации президента и заявили, что если он не уедет из страны, то его арестуют и посадя
В Якутии школьников привлекли в тушению лесных пожаров
лесные пожары
В Якутии школьников привлекли в тушению лесных пожаров
Журналисты обратили внимание на опубликованное в интернете видео с места тушения пожара в Нюрбинском районе. Среди борцов с огнем присутствовали ученики седьмого и девятого классов. На детях были противопожарные ранцы
В базе ЕМИАС обнаружились ложные сведения о вакцинации против коронавируса
вакцина от коронавируса
В базе ЕМИАС обнаружились ложные сведения о вакцинации против коронавируса
Так, жители Москвы сообщили, что в их учетных записях на ЕМИАС есть отметки о сделанных прививках от коронавируса, хотя никакой вакцинации они не проходили
Эмир Катара на приехал на ПМЭФ из-за отказа Путина провести с ним личную встречу
ПМЭФ
Эмир Катара на приехал на ПМЭФ из-за отказа Путина провести с ним личную встречу
Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани отказался посетить Петербургский международный экономический форум из-за того, что президент Владимир Путин не захотел провести с ним личную встречу
Общество
Владимир Путин обозначил срок снятия ограничений на выезд за границу
Президент Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информагентств обозначил срок снятия ограничений на выезд россиян за границу. Послабления будут введены, когда уровень иммунизации населения к коронавирусной инфекции достигнет 60%
Ущерб от аварии на объекте «Лукойла» оценили в 300 млн рублей
экологическая катастрофа
Ущерб от аварии на объекте «Лукойла» оценили в 300 млн рублей
Правоохранительные органы в республики Коми возбудили уголовное дело по факту аварии на трубопроводе компании «Лукойл», в результате которой в почву и реку Колва вылилось более 90 тонн нефти
Бастрыкинские круче Колокольцевских
полицейский беспредел
Бастрыкинские круче Колокольцевских
Новосибирского полицейского, который выстрелил в голову нарушителю ПДД, освободили из СИЗО по требованию председателя СКР. Ранее он потребовал провести проверку в отношении сотрудников, которые возбудили против полицейского уголовное дело
Глава «Уралхима» отказался выступать на ПМЭФ после выхода интервью Романа Протасевича
дмитрий мазепин
Глава «Уралхима» отказался выступать на ПМЭФ после выхода интервью Романа Протасевича
Основной владелец и генеральный директор компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин снялся с выступления на Петербургском форуме
Прокуратура Москвы предоставила в качестве доказательств «экстремизма» ФБК пустые листы
ФБК
Прокуратура Москвы предоставила в качестве доказательств «экстремизма» ФБК пустые листы
Прокуратура предоставила в качестве доказательств по делу о признании Фонда борьбы с коррупцией и штабов Алексея Навального экстремистскими организациями пустые листы бумаги