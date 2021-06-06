06 июня 2021, 15:45
В Якутии школьников привлекли в тушению лесных пожаров
Журналисты обратили внимание на опубликованное в интернете видео с места тушения пожара в Нюрбинском районе. Среди борцов с огнем присутствовали ученики седьмого и девятого классов. На детях были противопожарные ранцы
Фото: smotrim.ru
В республике Якутия к тушению лесных пожаров привлекли школьников. Об этом сообщает региональный портал Sakhapress.
Журналисты обратили внимание на опубликованное в интернете видео с места тушения пожара в Нюрбинском районе. Среди борцов с огнем присутствовали ученики седьмого и девятого классов. На детях были противопожарные ранцы. Школьники рассказали, что в тушении лесных пожаров также участвуют и другие подростки.
Начальник ЕДДС Нюрбинского района Афанасий Кириллин назвал информацию о привлечении школьников к тушению пожара не соответствующей действительности. Позже под давлением неопровержимых фактов он признал, что подростки тушат пожар на добровольной основе и с разрешения родителей.