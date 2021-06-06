В базе ЕМИАС обнаружились ложные сведения о вакцинации против коронавируса
Так, жители Москвы сообщили, что в их учетных записях на ЕМИАС есть отметки о сделанных прививках от коронавируса, хотя никакой вакцинации они не проходили
На государственном портале Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) обнаружили неточные данные о вакцинации населения.
Так, жители Москвы сообщили, что в их учетных записях на ЕМИАС есть отметки о сделанных прививках от коронавируса, хотя никакой вакцинации они не проходили.
Журнал Forbes сообщает, что есть случаи, когда пациент только приходит делать прививку, а в системе он уже значится как вакцинированный. Например, один москвич пришел на вакцинацию, но в системе было указано, что прививку ему уже сделали. В поликлинике мужчине объяснили ситуацию «человеческим фактором», после чего сделали прививку и внесли в базу новые даты.
Еще одна жительница Москвы рассказала, что уже после начала вакцинации несвоевременно пришла на вторую прививку и обнаружила в базе ЕМИАС информацию об уже полученном втором компоненте вакцины.
В департаменте здравоохранения Москвы заявили, что эти ошибки якобы допустил сотрудник, который вносил данные в систему. В Минздраве России случаи ошибочного внесения информации о вакцинации назвали единичными и объяснили их техническим сбоем.
Похожая ситуация произошла в Ростове-на-Дону. Региональный портал 161.ru писал, что в мае некоторые жители города получили уведомления об успешной вакцинации, хотя даже не посещали поликлинику.
Врач, пожелавший остаться неизвестным, признался, что вносить ложные данные о сделанных прививках против COVID-19 в базу их заставляет начальство, которому нужно выполнять план по вакцинации.