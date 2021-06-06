Сотрудникам ГИБДД запретили принимать от водителей документы с вложенными деньгами
Так, инспекторам Госавтоинспекции надлежит вернуть водителю документы, если в них вложены деньги. Далее сотрудник должен предложить автомобилисту заново передать документы, но уже без денег
Министерство внутренних дел России подготовило проект приказа, который регламентирует порядок работы сотрудников ГИБДД.
Так, инспекторам Госавтоинспекции надлежит вернуть водителю документы, если в них вложены деньги. Далее сотрудник должен предложить автомобилисту заново передать документы, но уже без денег. Отметим, что вложение денежных средств в документ при передаче их должностному лицу может расцениваться как взятка.
Полицейским запрещается принимать от участников дорожного движения материальные ценности, какие-либо вещи, предметы или документы, не требующиеся для выполнения административных действий. Также сотрудникам запрещается пользоваться средствами связи автомобилистов.
Помимо этого, приказ МВД регламентирует использование сотрудниками ГИБДД личных автомобилей граждан. В случае возникновения такой необходимости сотрудник должен сообщить об этом водителю, а также указать цель, маршрут движения. За невыполнение требования предусмотрена ответственность.
При этом управлять автомобилем должен его владелец, а сотрудник в конце поездки обязан выдать водителю справку с указанием своих личных данных, должности и месте работы.
Использовать гражданские автомобили для преследования преступников запрещается. Такие действия могут проводиться только на патрульных машинам с включенным спецсигналом.
В приказе МВД также говорится, что сотрудники Госавтоинспекции без формы имеют право фиксировать два нарушения ПДД - устанавливать опасное вождение и разговор по мобильному телефону при проведении скрытого надзора.