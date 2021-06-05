Эмир Катара на приехал на ПМЭФ из-за отказа Владимира Путина провести с ним личную встречу
Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани отказался посетить Петербургский международный экономический форум из-за того, что президент Владимир Путин не захотел провести с ним личную встречу
Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани отказался посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) из-за того, что президент Владимир Путин не захотел провести с ним личную встречу.
Источники издания The Bell сообщают, что эмир Катара изначально планировал посетить и выступить на ПМЭФ, однако за это он попросил организовать личную встречу с Владимиром Путиным.
Сначала все шло по плану, однако в последний момент Владимир Путин отказался встречаться с Аль Тани. В итоге эмир Катара выступил на петербургском форуме по видеосвязи.
На ПМЭФ также планировала приехать делегация из Катара из 500 человек, но до Петербурга доехали только 200 представителей страны. Делегацию же вместо эмира возглавил вице-премьер Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.