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05 июня 2021, 10:02

Владимир Путин обозначил срок снятия ограничений на выезд за границу

Президент Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информагентств обозначил срок снятия ограничений на выезд россиян за границу. Послабления будут введены, когда уровень иммунизации населения к коронавирусной инфекции достигнет 60%

Владимир Путин обозначил срок снятия ограничений на выезд за границу
Фото: Яндекс.Дзен

Президент Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информагентств обозначил срок снятия ограничений на выезд россиян за границу. Послабления будут введены, когда уровень иммунизации населения к коронавирусной инфекции достигнет 60%.

Глава государства заявил, что такие показатели могут быть достигнуты к сентябрю текущего года. Тогда же российские граждане смогут «относительно свободно» ездить за границу.

«Только после этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию, и что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские», — заявил Владимир Путин, слова которого приводит ТАСС.

Президент также призвал западные власти признать, что вакцинированные «Спутником V» россияне «ничем не отличают от тех, кто привит Moderna или Pfizer». Это позволит ускорить восстановление туристической отрасли.

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