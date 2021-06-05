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05 июня 2021, 01:01

В Коми возбудили уголовное дело по факту разлива нефти в результате аварии на трубопроводе «Лукойла»

Правоохранительные органы в республики Коми возбудили уголовное дело по факту аварии на трубопроводе компании «Лукойл», в результате которой в почву и реку Колва вылилось более 90 тонн нефти

В Коми возбудили уголовное дело по факту разлива нефти в результате аварии на трубопроводе «Лукойла»
Фото: usinsk.bezformata.com

Правоохранительные органы в республики Коми возбудили уголовное дело по факту аварии на трубопроводе компании «Лукойл», в результате которой в почву и реку Колва вылилось более 90 тонн нефти. Дело возбуждено по факту нанесения ущерба водным объектам Коми и соседнего Ненецкого АО.

Авария произошла 11 мая на территории Ошского нефтяного месторождения, которое разрабатывает «Лукойл-Коми». В результате разгерметизации напорного нефтепровода произошел разлив нефти. В самой компании заявили, что в почву вылилось около 90 тонн нефти, а водоемы – 9 тонн. Кроме того, в «Лукойле» заявили, что к 25 мая работы по ликвидации последствий аварии были завершены. Однако местные жители и экологи данную информацию опровергли.

Позже представитель «Лукойл-Коми» сообщил «Коммерсанту», что работы по ликвидации последствий аварии продлятся до 1 июля, так как нефть осела на растительности.

Уголовное дело по факту разлива нефти в почву и реку Печора также возбудили следственные органы Ненецкого АО. Там дело завели по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».

Отметим, что конкретных фигурантов в этих уголовных делах пока нет. В свою очередь в Росприронадзоре предварительно оцени ущерб от инцидента на Ошском месторождении в 300 млн рублей.

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