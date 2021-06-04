Полицейского, который выстрелил в голову нарушителю ПДД, освободили по распоряжению главы СКР
Новосибирского полицейского, который выстрелил в голову нарушителю ПДД, освободили из СИЗО по требованию председателя СКР. Ранее он потребовал провести проверку в отношении сотрудников, которые возбудили против полицейского уголовное дело
Новосибирского полицейского, который выстрелил в голову нарушителю ПДД, освободили из СИЗО по требованию председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Ранее он потребовал провести проверку в отношении сотрудников, которые возбудили против полицейского уголовное дело.
Официальный представитель СКР Светлана Петренко подтвердила, что сотрудника МВД поручил освободить из-под стражи лично Александр Бастрыкин. Кроме того, в управлении СКР по Новосибирской области была проведена служебная проверка, а дело об убийстве нарушителя ПДД передано в центральный аппарат ведомства.
Резонансный инцидент произошел 28 мая в поселке Мошково. Инспектор ДПС при задержании водителя автомобиля, который проигнорировал требование остановиться, несколько раз ударил его, а затем выстрелил из служебного оружия ему в голову. Сам полицейский заявил, что нажал на курок случайно.
19-летний Векил Абдуллаев был госпитализирован в тяжелом состоянии, а позже скончался. В отношении инспектора ДПС было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий и причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности.