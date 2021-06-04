«Генератор жалоб» проекта «ОВД-Инфо» обработал более тысячи обращений россиян в ЕСПЧ
«Генератор жалоб» в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, созданный проектом «ОВД-Инфо», с начала 2021 года обработал 1054 обращений. После обработки жалобы российских граждан на нарушение своих прав и свобод будут переданы в ЕСПЧ
«Генератор жалоб» в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, созданный проектом «ОВД-Инфо», с начала 2021 года обработал 1054 обращений. После обработки жалобы российских граждан на нарушение своих прав и свобод будут переданы в ЕСПЧ.
Координатор кампаний «ОВД-Инфо» Дмитрий Анисимов рассказал «Открытым медиа», что через еще один правовой интернет-робот под названием «Дятел» граждане подали 3956 жалоб в аппарат уполномоченного по правам человека в России. Из них 2330 обращений уже направлено омбудсмену Татьяне Москальковой.
Большая часть жалоб связана с задержаниями, штрафами и арестами за участие в протестных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
«Генератор жалоб» и «Дятел» помогают гражданам самостоятельно подготовить жалобу на нарушение своих прав и свобод в аппарат Уполномоченного по правам человека и в Страсбургский суд.