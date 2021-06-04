Глава «Уралхима» отказался выступать на ПМЭФ после выхода интервью Романа Протасевича
Основной владелец и генеральный директор компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин снялся с выступления на Петербургском форуме
Основной владелец и генеральный директор компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин снялся с выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
В афише мероприятия бизнесмен значился в качестве спикера на сессии «Еда, помноженная на технологии». Перед началом сессии организаторы убрали табличку с именем Дмитрия Мазепина, а вместо него выступил председатель совета директоров «Уралхима» Дмитрий Коняев. При этом в более ранних сессиях бизнесмен участвовал, сообщает «Фонтанка».
По одной из версий, Дмитрий Мазепин отказался от выступления 4 июня из-за вчерашнего интервью основателя оппозиционного белорусского телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, которого обвиняют в призывах к массовым беспорядкам.
Журналист рассказал корреспонденту государственного телеканала «ОНТ» о том, что NEXTA якобы получала деньги от «компании российского олигарха», которая «связана с Уралом и горной добычей». Протасевич не назвал компанию и имя ее владельца, но отметил, что его конкурентом является акционер «Русского угля» Михаил Гуцериев.
Примечательно, что во время массовых протестов в Белоруссии после победы на президентских выборах Александра Лукашенко, Дмитрий Мазепин выступал в поддержку оппозиции. Глава «Уралхима» призывал Лукашенко начать переговоры с лидерами оппозиции.