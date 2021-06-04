Кассационный суд признал законным автоматические штрафы за нарушение режима самоизоляции в Москве
Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решения предыдущих судебных инстанций по двум административным искам к мэру Москвы Сергею Собянину и Мосгордуме об «автоматических» штрафах за нарушение гражданами режима самоизоляции в период пандемии коронавируса
Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решения предыдущих судебных инстанций по двум административным искам к мэру Москвы Сергею Собянину и Мосгордуме об «автоматических» штрафах за нарушение гражданами режима самоизоляции в период пандемии коронавируса.
Юрист «Правозащиты Открытки» Алена Борисова рассказала «МБХ медиа», что истцы требовали признать незаконными части 2-4 статьи 3.18.1 Административного кодекса Москвы, которые установили новые штрафы за нарушение положений указа мэра города. Также москвичи требовали признать незаконной статью столичного КоАП, которая разрешает властям штрафовать граждан без составления протоколом.
Алена Борисова отметила, что первая оспариваемая истцами статья фактически устанавливает двойную ответственность за одно и то же деяние, а вторая статья нарушает порядок производства по делам об административных правонарушениях.
Напомним, что штраф за нарушение режима самоизоляции для граждан, которые получали соответствующее предписание Роспотребнадзора, в Москве составляет 4-5 тысяч рублей. Жителей столицы обязывали устанавливать на смартфоны специальное приложение с функцией отслеживания. На основании данных этого приложения власти автоматически выписывали гражданам штрафы во внесудебном порядке. В некоторых случаях москвичей штрафовали по ошибке, например, к ответственности привлекались даже парализованные люди.