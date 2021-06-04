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04 июня 2021, 14:49

В Греции за Романом Протасевичем перед вылетом в Вильнюс следили российские силовики

В греческом аэропорту за основателем оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем перед вылетом в ильнюс следили несколько человек с российскими паспортами. Об этом сообщает издание Vice со ссылкой на анонимного сотрудника МВД Греции

В Греции за Романом Протасевичем перед вылетом в Вильнюс следили российские силовики
Фото: ursa-tm.ru

В греческом аэропорту за основателем оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем перед вылетом в Вильнюс следили несколько человек с российскими паспортами. Об этом сообщает издание Vice со ссылкой на анонимного сотрудника МВД Греции.

Следователи изучили записи с камер видеонаблюдения на острове Крит и в аэропорту, после чего сделали вывод, что за Романом Протасевичем и его девушкой Софией Сапегой следили сотрудники российских спецслужб. Греческие силовики считают, что эти люди действовали от имени Беларуссии и помогли установить, каким самолетом журналист будет лететь в Вильнюс.

Напомним, что после задержания Протасевича и Сапеги в Минске, ряд СМИ сообщили, что вместе с ними с рейса Афины – Вильнюс снялись еще четыре человека, в том числе с российскими паспортами. В авиакомпании Ryanair, которая выполняла принудительно посаженный в Минске рейс, также заявили, что на борту самолета находились сотрудники российских или белорусских спецслужб.

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