Прокуратура Москвы предоставила в качестве доказательств «экстремизма» ФБК пустые листы
Прокуратура предоставила в качестве доказательств по делу о признании Фонда борьбы с коррупцией и штабов Алексея Навального экстремистскими организациями пустые листы бумаги
Прокуратура предоставила в качестве доказательств по делу о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК внесен в реестр инагентов) и штабов Алексея Навального экстремистскими организациями пустые листы бумаги.
Юрист «Команды 29» Максим Оленичев, который представляет в суде интересы организаций, сообщил «МБХ медиа», что к делу прилагается как минимум восемь таких пустых листов. На них указаны только порядковый номер страницы и случайные цифры.
Адвокат заявил, что за счет пустых листов прокуратура Москвы пытается показать большой объем доказательств «экстремистской» деятельности ФБК и штабов Навального. «Ведь представить реальных доказательств она не может, поскольку их не существует в природе», - добавил Максим Оленичев.
Стоит добавить, что суд приобщил пустые листы к материалам дела.
Ранее адвокаты из «Команды 29» сообщали, что материалы дела против ФБК представляют собой хронику административного и уголовного преследования Алексея Навального, его соратников и сторонников.