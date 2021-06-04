Минцифры подтвердило факты взлома аккаунтов на «Госуслугах» для голосования на праймериз «ЕР»
Министерство цифрового развития подтвердило факты взлома аккаунтов пользователей портала «Госуслуги» и использования их данных для голосования на праймериз «Единой России»
Министерство цифрового развития подтвердило факты взлома аккаунтов пользователей портала «Госуслуги» и использования их данных для голосования на праймериз «Единой России». В ведомстве при этом отметили, что взломаны были только личные кабинеты, защищенные слабыми паролями.
Ранее сотрудница радиостанции «Эхо Москвы» Арина Бородина сообщила, что ее аккаунт на «Госуслугах» был взломан неизвестными. Журналистка заметила неладное по изменившейся прописке – она оказалась зарегистрирована в Челябинске. В ходе проверки было установлено, что с ее аккаунта был совершен переход на сайт для голосования на праймериз «Единой России».
На взлом личного кабинета также пожаловалась под постом Арины Бородиной москвичка Мария Иванова. В свою очередь жительница Московской области Юлия Калинина рассказала «Коммерсанту», что получила уведомление на электронную почту о смене адреса и номера телефона на сайте госуслуг, после чего не смогла войти в свой аккаунт. Она обратилась в МФЦ и узнала, что ее прописка также изменилась с Подмосковья на Челябинск, а с аккаунта был совершен переход на сайт праймериз партии власти.
Еще несколько россиян обратились с похожими жалобами в организацию в защиту права избирателей «Голос».
В Минцифры заявили, что взлому подверглись только те аккаунты, для защиты которых были установлены простые пароли. В свою очередь представитель «Единой России» Сергей Перминов призвал расследовать факты неправомерного использования личных кабинетов россиян на «Госуслугах».