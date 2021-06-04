Французская полиция задержала российскую теннисистку по подозрению в договорном матче на «Ролан Гаррос»
Французское издание Le Parisien сообщает, что договорным матчем полиция считает парный поединок Яны Сизиковой и американской теннисистки Мэдисон Бренгл против румынского дуэта Андрея Миту/Патриция-Мария Циг на «Ролан Гаррос» в 2020 году
В Париже сотрудники местной полиции арестовали российскую теннисистку Яну Сизикову по подозрению в участии в договорном матче. Спортсменку задержали после того, как она в паре с Екатериной Александровой проиграла поединок против австралиек Айлой Томлянович и Стормы Сандерс (1:6, 1:6) на «Ролан Гаррос».
Французское издание Le Parisien сообщает, что договорным матчем полиция считает парный поединок Яны Сизиковой и американской теннисистки Мэдисон Бренгл против румынского дуэта Андрея Миту/Патриция-Мария Циг на «Ролан Гаррос» в 2020 году.
В том матче румынские спортсменки победили в двух сетах со счетом 7:6, 6:4. Следователям же показался подозрительным пятый гейм второго сета. По данным правоохранителей, букмекерские конторы приняли ставки на десятки тысяч евро на то, что пара из Румынии возьмет чужую подачу. Именно это и произошло во время матча. При этом Яна Сизикова допустила двойную ошибку и проиграла еще одно очко.