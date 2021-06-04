Меню
Экономика
Дело Ликсутова живет и процветает – но пока не расследуется
04 июня 2021, 12:49

Госкомпания «РЖД» подала иск на 1,2 млрд рублей к «Центральной пригородной пассажирской компании»

Государственная компания «Российские железные дороги» потребовала от «Центральной пригородной пассажирской компании» 1,2 млрд рублей. Соответствующий иск поступил на рассмотрение Арбитражного суда Москвы

Госкомпания «РЖД» подала иск на 1,2 млрд рублей к «Центральной пригородной пассажирской компании»
Фото: северная-линия.рф

Государственная компания «Российские железные дороги» потребовала от «Центральной пригородной пассажирской компании» 1,2 млрд рублей. Соответствующий иск поступил на рассмотрение Арбитражного суда Москвы.

Суть претензий «РЖД» к своей бывшей «дочке» не раскрывается. Заседание по этому делу назначено на 6 июля.

Стоит отметить, что это уже второй судебный иск «РЖД» к «Центральной ППК». В конце апреля госкомпания направила в арбитраж иск о взыскании с оператора пригородных электричек 1,1 млрд рублей, сообщает портал «Право.ру».

Обе компании периодически ведут судебные споры, но до настоящего времени исковые требования «РЖД» к «ЦППК» не превышали нескольких миллионов рублей. Сейчас же речь идет о суммарных исковых требованиях на 2,3 млрд рублей.

Напомним, что с 2005 по 2017 гг. «Центральная пригородная пассажирская компания» была дочерним предприятием «РЖД». Позже госкомпания продала свою долю ООО «Московская пассажирская компания» и ООО «Маршрутные системы», а после 2017 года утратила контроль над «ЦППК».

Материалы по теме
Тони и сын
Эксперт обнаружил уязвимость в сети РЖД, которая позволяет получить доступ ко всем камерам компании
Между Москвой и Минском запустят российские скоростные поезда «Ласточка»
Сейчас на главной
Ищу то - не знаю что
Алексей Навальный
Ищу то - не знаю что
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) разыскивает у оппозиционера Алексея Навального, который находится в СИЗО, имущество с целью взыскания с него долгов на 29 млн рублей
Авторская колонка
Почему одни страны богатые, а другие бедные. Один пример
Книга Дарона Асемоглу и Джеймса Робинсона «Почему одни страны богатые, а другие бедные» - самая важная, из популярных, книга по экономике XXI века. Она удивительным образом сводит тысячи работ - к очень простой модели, объясняющей почему одни страны богатые, а другие бедные
Сонин Константин
Готовь новогодние каникулы летом
новогодние каникулы
Готовь новогодние каникулы летом
Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр заявил, что россияне будут отдыхать с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. 31 декабря, как и в 2020 году, будет нерабочим днем
Заключенных отправят на золотодобычу
ФСИН
Заключенных отправят на золотодобычу
Губернатор Магаданской области Сергей Носов поддержал идею ФСИН России использовать заключенных вместо трудовых мигрантов на различных объектах. Глава региона предложил, например, отправлять арестантов добывать золото
Лучший подарок это «кетчунез»
чиновники
Лучший подарок это «кетчунез»
Как минимум один из призеров олимпиады получил помимо грамоты четыре упаковки с различными соусами – майонезом, кетчупом и соусом «четыре сыра». Фотодоказательство каналу прислали родители школьника
Власти Армении решили запретить гражданам запускать фейерверки
фейерверки
Власти Армении решили запретить гражданам запускать фейерверки
Замглавы Министерства экономики Армении Аваг Аванесян направил на рассмотрение парламента законопроект, который запрещает гражданам использовать фейерверки и другую пиротехнику в непраздничные дни
Авторская колонка
Грузинская оппозиция заявила о борьбе по всем фронтам
Грузинская оппозиционная партия «Единое национальное движение», основателем которой является экс-президент страны Михаил Саакашвили, приступает к работе в парламенте после семимесячного бойкота
Минчева Мария
Центробанк РФ предложил разрешить подросткам торговать на бирже
Центробанк
Центробанк РФ предложил разрешить подросткам торговать на бирже
Первый зампред Банка России Сергей Швецов во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что современные подростки опережают взрослых сточки зрения цифровизации
«Лихие времена настали»
Илья Яшин
«Лихие времена настали»
В своем Facebook муниципальный депутат написал, что силовики «копались в бюджетных расходах» и явно пытались найти хоть что-то, что позволит им возбудить против политика дело
Власти Турции смягчили правила въезда для вакцинированных россиян
туризм
Власти Турции смягчили правила въезда для вакцинированных россиян
Власти Турции упростили правила въезда для российских туристов, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции. Теперь путешественникам с сертификатом о вакцинации не придется делать ПЦР-тест
Первый шаг к ликвидации олигархической системы
олигархи
Первый шаг к ликвидации олигархической системы
Данный законопроект вводит понятие «олигарх». К ним документ относит лиц, имеющих значительное влияние в хозяйственной, политической жизни страны, а также контролирующих основные сегменты медийного пространства»
Соратник Алексея Навального призвал Запад объявить «токсичными» пособников «режима Путина»
ФБК
Соратник Алексея Навального призвал Запад объявить «токсичными» пособников «режима Путина»
Исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией (внесен в реестр иностранных агентов) Владимир Ашурков призвал Запад объявить «токсичными» людей, которые связаны с режимом Владимира Путина
Депутат Виталий Милонов предложил лишать пенсий сотрудников коллекторских агентств
Виталий Милонов
Депутат Виталий Милонов предложил лишать пенсий сотрудников коллекторских агентств
Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов предложил лишить пенсий сотрудников коллекторских агентств. «Если человек работал коллектором, он должен быть лишен пенсии», - заявил парламентарий
«Никто из оппозиционеров не должен оказаться в парламенте»
дмитрий гудков
«Никто из оппозиционеров не должен оказаться в парламенте»
Задержание экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова по весьма странному делу о неуплате долга за аренду помещения с большой долей вероятности связано с зачисткой конкурентов кандидатов в депутаты от «Единой России»
Госдума рассмотрит законопроект о санкциях против всех иностранцев, нарушающих права россиян
санкции
Госдума рассмотрит законопроект о санкциях против всех иностранцев, нарушающих права россиян
Правительство внесло на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект, который разрешает российским властям вводить санкции против любого иностранного гражданина или лица без гражданства
Правозащитники предложили оснастить электросамокаты госномерами и внести их в ПДД
ПДД
Правозащитники предложили оснастить электросамокаты госномерами и внести их в ПДД
Члены Совета по правам человека при президенте России предложили ужесточить правила пользования электросамокатами, сегвеями, моноколесами и другими подобными транспортными средствами
В Совете Федерации «закон против ФБК» не поддержал только один сенатор
ФБК
В Совете Федерации «закон против ФБК» не поддержал только один сенатор
Законопроект, который запрещает участвовать в выборах всем причастным к деятельности экстремистских организаций за три года до признания их таковыми, поддержали 146 сенаторов. Один человек воздержался
Политика
Госдума потратит 3,5 млн рублей на изучение зарубежного опыта в области защиты прав граждан
Аппарат Государственной думы РФ выделил 3,5 млн рублей на «анализ российского и зарубежного опыта» в области защиты прав человека, по результатам которого депутатам будут даны рекомендации по совершенствованию законодательства в этой области