Госкомпания «РЖД» подала иск на 1,2 млрд рублей к «Центральной пригородной пассажирской компании»
Государственная компания «Российские железные дороги» потребовала от «Центральной пригородной пассажирской компании» 1,2 млрд рублей. Соответствующий иск поступил на рассмотрение Арбитражного суда Москвы
Государственная компания «Российские железные дороги» потребовала от «Центральной пригородной пассажирской компании» 1,2 млрд рублей. Соответствующий иск поступил на рассмотрение Арбитражного суда Москвы.
Суть претензий «РЖД» к своей бывшей «дочке» не раскрывается. Заседание по этому делу назначено на 6 июля.
Стоит отметить, что это уже второй судебный иск «РЖД» к «Центральной ППК». В конце апреля госкомпания направила в арбитраж иск о взыскании с оператора пригородных электричек 1,1 млрд рублей, сообщает портал «Право.ру».
Обе компании периодически ведут судебные споры, но до настоящего времени исковые требования «РЖД» к «ЦППК» не превышали нескольких миллионов рублей. Сейчас же речь идет о суммарных исковых требованиях на 2,3 млрд рублей.
Напомним, что с 2005 по 2017 гг. «Центральная пригородная пассажирская компания» была дочерним предприятием «РЖД». Позже госкомпания продала свою долю ООО «Московская пассажирская компания» и ООО «Маршрутные системы», а после 2017 года утратила контроль над «ЦППК».