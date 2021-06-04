04 июня 2021, 12:27
Росреестр скрыл имя предполагаемой второй жены главы Чечни в своей базе данных
Сейчас в базе Росреестра указано, что собственником этого особняка является «Российская Федерация». До 31 мая 2021 года владелицей объекта значилась Фатима Хазуева
Фото: ВКонтакте
Росреестр засекретил данные о собственнике особняка в Грозном напротив рабочей резиденции главы республики Рамзана Кадырова.
В начале апреля издание «Проект» сообщило, что особняк, расположенный на особо охраняемой территории, записан на Фатиму Хазуеву. Ее журналисты назвали второй женой Рамзана Кадырова.
Сейчас в базе Росреестра указано, что собственником этого особняка является «Российская Федерация». До 31 мая 2021 года владелицей объекта значилась Фатима Хазуева.
В редакции «Проекта» отметили, что сокрытие информации в базе Росреестра в очередной раз подтверждает, что Фатима Хазуева важным персонажем, а не рядовой российской женщиной.