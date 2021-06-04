04 июня 2021, 11:59
Суд оставил в силе решение Минюста включить «Медузу» в реестр СМИ-инагентов
Замоскворецкий райсуд Москвы отказал «Медузе» (внесена в реестр СМИ-инагентов) в удовлетворении иска об исключении изданию в реестра СМИ-иностранных агентов, который ведет Минюст РФ
Фото: dni.ru
Замоскворецкий райсуд Москвы отказал «Медузе» (внесена в реестр СМИ-инагентов) в удовлетворении иска об исключении изданию в реестра СМИ-иностранных агентов, который ведет Минюст РФ.
Суд признал законным решение Минюста, хотя ведомство не смогло приобщить к делу документы, доказывающие факт иностранного финансирования «Медузы». Вместо этого министерство предоставило суду справку Росфинмониторинга для служебного пользования, которую нельзя приобщить к делу.
«Медузу» включили в реестр СМИ-инагентов на основании жалобы члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы и члена координационного совета «Антимайдана» Александра Ионова. Ранее журналисты «Медузы» сообщали о его связи с «фабрикой троллей» в Венесуэле.