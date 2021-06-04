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Политика
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04 июня 2021, 11:53

Судебные приставы ищут у Алексея Навального имущество на 29 млн рублей. Но пока не нашли

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) разыскивает у оппозиционера Алексея Навального, который находится в СИЗО, имущество с целью взыскания с него долгов на 29 млн рублей

Судебные приставы ищут у Алексея Навального имущество на 29 млн рублей. Но пока не нашли
Фото: u-f.ru

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) разыскивает у оппозиционера Алексея Навального, который находится в СИЗО, имущество с целью взыскания с него долгов на 29 млн рублей.

Глава ведомства Дмитрий Аристов в беседе с «Интерфаксом» посетовал, что у оппозиционного политика нет ничего, кроме единственного жилого помещения. При этом Гражданско-процессуальный кодекс запрещает взыскивать единственное жилье за долги. В этой связи судебные приставы намерены «продолжать искать» имущество Навального, которое можно будет продать для выплаты долга.

Дмитрий Аристов добавил, что срок исполнения исполнительного производства составляет три года, поэтому в течение этого срока у Алексея Навального будут взыскивать все, что у него появится.

Исполнительное производство было возбуждено в рамках исполнения решения Арбитражного суда Москвы по иску «Московского школьника», которое связывают с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным, к ФБК (внесен в реестр инагентов). Суд постановил взыскать с Алексея Навального, ФБК и юриста фонда Любови Соболь по 29 млн рублей.

Позже Евгений Пригожин заявил, что выкупил долг «Московского школьника», чтобы лично «раздеть и разуть» Соболь, Навального и ФБК.

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