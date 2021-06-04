04 июня 2021, 10:28
ПФР повысил пенсию жительнице Саратова, которая отчитала Володина за воровство и вранье власти
Пенсионерка из Саратова, Анна Полуйко которая в конце апреля встретила на улице спикера Госдумы Вячеслава Володина и отчитала его за воровство чиновников, получила прибавку к пенсии
Фото: YouTube
Пенсионерка из Саратова, Анна Полуйко которая в конце апреля встретила на улице спикера Госдумы Вячеслава Володина и отчитала его за воровство чиновников, получила прибавку к пенсии.
Пенсионный фонд России (ПФР) сделал перерасчет пенсии Анны Полуйко, так как в организацию поступили необходимые для этого документы о ее заработке в рамках проверки пенсионных дел граждан. Уже в этом месяце женщина получит повышенную пенсию, сообщает РИА Новости.
Председатель Госдумы встретил ветерана Анну Александровну во время прогулки по Саратову в конце апреля. Пенсионерка пристыдила его за воровство и вранье чиновников, а также за нищету россиян. В конце беседы женщина пригрозила Вячеславу Володину, что в следующий раз он получит от нее палкой.