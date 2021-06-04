Президент РАН попросил госканалы не давать эфир ковид-диссидентам
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев предостерег государственные телеканалы от приглашения в различные программы «ковид-диссидентов». Академик отметил, что из-за выступлений таких людей россияне отказываются от вакцинации
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев предостерег государственные телеканалы от приглашения в различные программы «ковид-диссидентов». Академик отметил, что из-за выступлений таких людей россияне отказываются от вакцинации.
Александр Сергеев отметил, что во время дискуссии участники телевизионных программ иногда позволяют себе такие высказывания, после которых люди отказываются от прививок. «Народ может сказать: „Если профессор-медик, светило, говорит такое, значит, вирус, вакцинация — это все фигня“», - заявил академик, слова которого приводит РИА Новости.
Президент РАН посетовал, что телеканалы, в том числе и государственные, дают лучшее время для выступлений «ковид-диссидентов», а такие передачи негативно сказываются на вакцинации населения от коронавируса.
«Я понимаю, что существует прайм-тайм, чтобы смотрели больше. Но если есть государственная политика в области вакцинации, то за этим нужно следить», - заявил академик.
Отметим, что в России на сегодняшний день полностью прошли вакцинацию от COVID-19 только 11% населения, хотя прививочная кампания стартовала еще в конце 2021 года. Для сравнения, в США от коронавируса привились более 40% граждан.