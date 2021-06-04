04 июня 2021, 08:07
Глава Минтруда анонсировал длинные новогодние выходные в 2022 году
Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр заявил, что россияне будут отдыхать с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. 31 декабря, как и в 2020 году, будет нерабочим днем
Фото: novayagazeta.ru
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков анонсировал длительные новогодние каникулы в 2022 году.
Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр заявил, что россияне будут отдыхать с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. 31 декабря, как и в 2020 году, будет нерабочим днем.
Антон Котяков рассказал, что в следующем году майские праздники тоже будут длинными. Россияне будут отдыхать четыре дня по случаю 1 мая и еще четыре дня – по случаю Дня Победы.
Напомним, что в этом году россияне в начале мая отдыхали 10 дней, так как власти решили продлить выходные с целью сдержать темпы распространения коронавирусной инфекцией.