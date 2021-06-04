Глава Магаданской области предложил отправлять осужденных на золотодобычу
Губернатор Магаданской области Сергей Носов поддержал идею ФСИН России использовать заключенных вместо трудовых мигрантов на различных объектах. Глава региона предложил, например, отправлять арестантов добывать золото
Губернатор Магаданской области Сергей Носов поддержал идею ФСИН России использовать заключенных вместо трудовых мигрантов на различных объектах. Глава региона предложил, например, отправлять арестантов добывать золото.
В интервью РБК Сергей Носов заявил, что работа на золотодобыче может быть интересна и самим осужденным, так как они могут отправлять заработанные деньги своим семьям или возмещать ущерб по гражданским искам.
Глава Магаданской области рассказал, что обсудил этот вопрос с представителями бизнеса, и некоторые из них заявили, что готовы попробовать. «Интерес есть определенный, надо очень сильно еще разбираться и смотреть. Главное, чтобы дров не наломать», - добавил Сергей Носов.
Напомним, что ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил заменить трудовых мигрантов на строительстве железной дороги, месторождениях и других объектах заключенными, которые могли бы получат достойную зарплату.
Глава Минюста Константин Чуйченко эту идею поддержал, отметив, что на крупных стройках можно было бы создать исправительные центры.