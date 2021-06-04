Организатора виртуального митинга в «Яндекс.Картах» оштрафовали за «слово из трех букв»
Организатора виртуального митинга против закона о просветительской деятельности в сервисе «Яндекс.Карты» оштрафовали на 10 тысяч рублей из-за нецензурного слова
Организатора виртуального митинга против закона о просветительской деятельности в сервисе «Яндекс.Карты» оштрафовали на 10 тысяч рублей из-за нецензурного слова.
Блогер и организатор протестной акции Александр Римов рассказал «Открытым медиа», что штраф ему назначили из-за слова из трех букв, которое появилось на «Яндекс.Картах».
Виртуальный митинг состоялся 1 июня. Участники акции одновременно зашли в приложение и сформировали из отметок нецензурное слово, обозначающее мужской половой орган, на карте Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Таким же образом на карте центральной части Москвы в районе Кремля участники виртуального митинга написали слово «вор», а в районе Администрации президента России - «нарисовали» пенис.
«Да, мы понимаем, что мат писать на Красной или Дворцовой площадях или рисовать *** [пенис] возле администрации президента является неоднозначным флешмобом, но у людей накопилось, они самоорганизовались и так написали», - отметил Александр Римов.
Напомним, что резонансный закон обязывает россиян получать в Минобрнауки и Минпросвещения разрешение на ведение образовательной деятельности.