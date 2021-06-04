04 июня 2021, 06:45
В Кирове школьников-призеров всероссийской олимпиады наградили майонезом и кетчупом
Как минимум один из призеров олимпиады получил помимо грамоты четыре упаковки с различными соусами – майонезом, кетчупом и соусом «четыре сыра». Фотодоказательство каналу прислали родители школьника
Фото: tjournal.ru/s/zakonvnezakona
Мэрия Кирова наградила 19 школьников, которые стали победителями и призерами всероссийской олимпиады, грамотами и майонезом.
Telegram-канал «Источник Онлайн» сообщает, что как минимум один из призеров олимпиады получил помимо грамоты четыре упаковки с различными соусами – майонезом, кетчупом и соусом «четыре сыра». Фотодоказательство каналу прислали родители школьника.
Мэр Кирова Дмитрий Осипов во время награждения талантливых школьников заявил, что администрация сделает все возможное для развития комфортной городской среды. Подарки школьникам в виде майонеза и кетчупа в мэрии не прокомментировали.