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04 июня 2021, 03:13

Жителя Москвы вызвали на допрос в СКР из-за пожертвований ФБК

Жителя Москвы вызвали на допрос в Следственный комитет для беседы из-за его пожертвований Фонду борьбы с коррупцией (ФБК включен в реестр инагентов)

Жителя Москвы вызвали на допрос в СКР из-за пожертвований ФБК
Фото: YouTube

Жителя Москвы вызвали на допрос в Следственный комитет для беседы из-за его пожертвований Фонду борьбы с коррупцией (ФБК включен в реестр инагентов).

Мужчина, пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что сначала подумал, что ему под видом следователей звонят какие-то мошенники. Но потом на том конце провода ему стали задавать вопросы о ФБК. Следователей интересовало, переводил ли он деньги в организацию Алексея Навального, сообщает «ОВД-Инфо».

В рамках какого дела велся опрос, следователи москвичу не сообщили. При этом сотрудник СКР попросил его подъехать 17 июня в ведомство, чтобы записать ответы под протокол.

Допрос москвича может быть связан с так называемым «делом ФБК». По версии следствия, Алексей Навальный и его соратники якобы похитили средства граждан, которые они перечисляли в виде пожертвований фонду на антикоррупционные расследования.

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