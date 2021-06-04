04 июня 2021, 02:09
Экс-депутата Дмитрия Гудкова освободили после 48 часов задержания
Правоохранительные органы решили отпустить экс-депутата Госдумы Дмитрий Гудков, который был задержан два дня назад по делу невыплате долга за аренду помещения в 2015-2017 гг.
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Правоохранительные органы решили отпустить экс-депутата Госдумы Дмитрий Гудков, который был задержан два дня назад по делу невыплате долга за аренду помещения в 2015-2017 гг.
Политика отпустили в связи с истечением срока задержания (48 часов). За это время следователи должны были или предъявить ему обвинение или отпустить.
Адвокат оппозиционера Михаил Бирюков рассказал «МБХ медиа», что его подзащитный должен будет явиться на допрос по уголовному делу о причинении имущественного ущерба.
Адвокат правозащитной группы «Агора» Александр Альдаев в свою очередь сообщил, что Дмитрий Гудков пока остается подозреваемым по делу о причинении имущественного ущерба.