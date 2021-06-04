Кемеровских чиновников обвинили в халатности из-за отказа заменить аппарат ИВЛ 12-летней девочке с СМА
В марте текущего года кемеровский Минздрав через паллиативную службу выдал семье аппарат ИВЛ, однако он оказался непригодным для домашнего использования, поскольку постоянно выдает сигнал тревоги и пищит
В Кемеровской области правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении сотрудников регионального Минздрава, которые отказались заменить 12-летней девочке с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) аппарат ИВЛ, который не подходит для домашнего использования аппарат. Дело возбуждено по статье «Халатность».
Издание «Такие дела» со ссылкой на мать ребенка Анастасию Тимухину сообщает, что девочка находится в паллиативном статусе - два года назад ей установили трахеостому. Днем ребенок может дышать самостоятельно, однако по ночам приходится использовать аппарат искусственной вентиляции легких.
В марте текущего года кемеровский Минздрав через паллиативную службу выдал семье аппарат ИВЛ, однако он оказался непригодным для домашнего использования, поскольку постоянно выдает сигнал тревоги и пищит. При этом выключать звук родители не могут, поскольку в случае реальной опасности они об этом уже не узнают и не смогут помощь ребенку.
Женщина обратилась в Минздрав, а ведомство направило в семью консилиум врачей. Позже специалист по паллиативной помощи заявил, что ребенок обеспечен всем необходимым, а претензии гражданки Тимухиной к аппарату ИВЛ являются необоснованными.
Анастасия Тимухина решила обратиться в Следственный комитет, сотрудники которого после проверки возбудили дело о халатности в отношении чиновников.