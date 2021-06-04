04 июня 2021, 01:06
Центробанк РФ предложил разрешить подросткам торговать на бирже
Первый зампред Банка России Сергей Швецов во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что современные подростки опережают взрослых сточки зрения цифровизации
Фото: binbinary.ru
Центробанк России предложил снизить минимальный возраст частных инвесторов для выхода на биржу ценных бумаг до 12 лет.
Первый зампред Банка России Сергей Швецов во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что современные подростки опережают взрослых сточки зрения цифровизации. Поэтому было бы логичным снизить возраст инвестирования, сообщает «Интерфакс».
Сергей Швецов также отметил, что к 12 годам «дети уже достаточно неплохо» знают математику. Если родители ничего не имеют против того, чтобы подросток попробовал себя в качестве инвестора и вложил семейные деньги, то «государству в это вмешиваться не надо».