В Петербурге детского тренера по плаванию арестовали за надругательство над 12-летней спортсменкой
В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали детского тренера по плаванию. Мужчину подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 12-летней участницы команды по синхронному плаванию
Фото: pulscen.ru
В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали детского тренера по плаванию. Мужчину подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 12-летней участницы команды по синхронному плаванию.
Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники в следственных органах сообщает, что тренер надругался над юной спортсменкой во время сборов в Анапе летом 2018 года. Однако известно об этом инциденте стало только в мае 2021 года.
Суд по ходатайству следствия отправил тренера в СИЗО.