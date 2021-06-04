Мэрия Москвы установит на спортивных площадках камеры для подсчета занимающихся людей
«Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд» Дпартамента спорта Москвы разместил тендер на проведение исследования спортивных объектов и зон Москомспорта для определения мест установки видеокамер
Мэрия Москвы планирует оснастить все открытые спортивные объекты в городе видеокамерами для подсчета людей, занимающихся спортом.
«Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд» Дпартамента спорта Москвы разместил тендер на проведение исследования спортивных объектов и зон Москомспорта для определения мест установки видеокамер. По результатам исследования власти установят камеры для подсчета спортсменов.
Всего столичные чиновники планируют установить камеры на сотне спортивных площадок. Стоимость госконтракта составляет 6,6 млн рублей, сообщают «Открытые медиа».
В мэрии пояснили, что подсчет людей, которые пользуются открытыми спортплощадками, необходим для оценки их эффективности. В техническом задании отмечается, что подсчет количества занимающихся людей будет происходить «по силуэтам в условиях уличного освещения». При этом камеры будут не только распознавать людей, но и хранить изображение их лиц.
Ранее «Центр спортивных инновационных технологий подготовки сборных команд» объявил тендер на создание системы обнаружения нарушителей масочного режима на столичных стадионах.