Минэкономразвития задумалось о введении налогов для блогеров
Минэкономразвития России в настоящее время работает над вопросом налогообложения блогеров и других производителей интернет-контента. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников на Петербургском международном экономическом форуме
Минэкономразвития России в настоящее время работает над вопросом налогообложения блогеров и других производителей интернет-контента. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников на Петербургском международном экономическом форуме.
Министр заявил о необходимости трансформации налоговой системы в цифровых экосистемах. «Мы будем считать, что все блогеры, все производители контента - это будут самозанятые. Или мы говорим о том, что они все должны НДФЛ платить и регистрироваться?», - заявил Максим Решетников, слова которого приводит АГН «Москва».
Глава МЭР также выступил за изменение законодательства, которое регламентирует работу самозанятых граждан. Чиновник отметил, что само по себе появление такой формы ведения предпринимательской деятельности как самозанятые, вызывает много вопросов.