Глава Красносельского района Москвы Илья Яшин сообщил о визите к нему сотрудников прокуратуры
В своем Facebook муниципальный депутат написал, что силовики «копались в бюджетных расходах» и явно пытались найти хоть что-то, что позволит им возбудить против политика дело
Глава Красносельского района Москвы Илья Яшин сообщил о визите к нему сотрудников прокуратуры. В своем Facebook муниципальный депутат написал, что силовики «копались в бюджетных расходах» и явно пытались найти хоть что-то, что позволит им возбудить против политика дело. Яшин отметил, что прокуроры ничего не нашли, так как финансовый отдел у него возглавляет бывший бухгалтер Бориса Немцова. «Комар носа не подточит», - добавил мундеп.
Яшин пояснил, что сотрудники прокуратуры «вынюхивали коррупционные схемы, заявляли, что районные праздники у нас организует прикормленный подрядчик, который платит мне откаты», но потом убедились, что все тендеры «чистые и прозрачные».
Также силовики в очередной раз пытались предъявить Яшину его проект социального такси, под который он отдал свой служебный автомобиль. «Пытались доказать мою связь подрядчиком: вдруг, я каких-то друзей кормлю бюджетными деньгами? Но и здесь ничего не нашли», - добавил глава Красносельского района.
Отметим, что накануне Илья Яшин, комментируя задержания оппозиционеров Андрея Пивоварова и Дмитрия Гудкова, заявил, что в последнее время ему часто звонят журналисты с вопросом о том, почему против него до сих пор не завели никакого дела. Мундеп также рассказал, что на фоне последних новостей «уже пятый адвокат предложил свои услуги со словами: «Готов вас защищать, когда за вами придут». «Лихие времена настали», - с иронией отметил политик.