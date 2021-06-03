Скульптор Зураб Церетели и его родственники владеют недвижимостью на миллиарды рублей
Известный скульптор Зураб Церетели и его родственники оказались владельцами не менее 63 тысяч квадратных метров недвижимости, из которых 17,4 тысячи кв.м. – это земельные участки стоимостью 5,6 млрд рублей
Известный скульптор Зураб Церетели и его родственники оказались владельцами не менее 63 тысяч квадратных метров недвижимости, из которых 17,4 тысячи кв.м. – это земельные участки стоимостью 5,6 млрд рублей. Об этом сообщает издание «Проект» в статье о Российской Академии художеств (РАХ), руководителем которой является Зураб Церетели.
На балансе Академии художеств находится несколько объектов недвижимости, которая сдается в аренду предпринимателям, которые никак не связаны с искусством. Например, в исторических зданиях усадьбы И.А. Морозова в Мансуровском переулке Москвы располагается ресторан «Дом 12», принадлежащий компании «Реберес» Реваза Махарадзе. Последний является зятем Зураба Церетели. В здании МХАГИ им. В. И. Сурикова при РАХ в Лаврушинском переулке находится кафе «Сок».
Согласно уставу Академии художеств, передача недвижимого имущества в аренду должна получать согласование Росимущества и Минкультуры РФ. В случае сдачи помещения в аренду, правительство не обязано финансировать содержание этих объектов.
Кроме того, РАХ обязана ежегодно отчитываться перед правительством как участница государственной программы фундаментальных научных исследований, однако учебное заведение не отчитывалось уже пять лет подряд.
«Проект» также сообщает, что Академия поддержала в качестве художника Евгению Васильеву – подругу экс-министра обороны Анатолия Сердюкова и фигурантку резонансного уголовного дела о хищении 3 млрд рублей в холдинге «Оборонэкспорт». Сама Васильева потратила за свою карьеру около 11 млн рублей.