Бывший вице-президент «Роснефти» после бегства из России купил недвижимость в Лондоне, Монако и на Кипре
Бывший вице-президент «Роснефти» Андрей Вотинов, сбежавший из России из-за уголовного преследования, приобрел недвижимость в Великобритании, Монако и на острове Кипр
Бывший вице-президент «Роснефти» Андрей Вотинов, сбежавший из России из-за уголовного преследования, приобрел недвижимость в Великобритании, Монако и на острове Кипр.
В совместном расследовании изданий «7×7», «Важные истории», Школы районной антикоррупции и «Трансперенси интернешнл» (организация включена в реестр иноагентов) говорится, что в 2015 году фирма доверенного лица Андрея Вотинова Доминики Амадруз купила трехэтажный особняк в Лондоне за 28,8 млн фунтов стерлингов (3 млрд рублей по курсу 2015 года). Сам бывший топ-менеджер госкомпании переехал в Лондон в 2016 году, когда против него в России возбудили уголовное дело о мошенничестве.
В собственности г-на Вотинова, по данным «панамского досье», есть апартаменты в княжестве Монако стоимостью 585 млн рублей и квартира на Кипре стоимостью 377 млн рублей.
В 2017 году бывший вице-президент «Роснефти» на основании владения недвижимостью получил вид на жительство в Монако. Также семья Вотиновых подавала документы на получение гражданства Кипра.
В России Андрей Вотинова и его партнер по бизнесу Александр Фириченко являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Фириченко был арестован, а Вотинов успел уехать из России. Бывший топ-менеджер госкомпании был объявлен в международный розыск, однако в 2018 году лондонский суд отказал российским правоохранителям в его выдаче.
По версии защиты Вотинова, за обвинением в мошенничестве может стоять главы «Роснефти Игорь Сечин. Причиной же уголовного преследования адвокаты назвали отказ Вотинова поддержать «режим Владимира Путина» со стороны «Роснефти».