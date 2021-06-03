Росприроднадзор оценил ущерб от аварии на трубопроводе «Сибура» в ХМАО в 284 млн рублей
Росприроднадзор оценил в 284 млн рублей ущерб окружающей среде, который был нанесен ей в результате аварии на газопроводе «СибурТюменьГаз» 6 марта 2021 года в акватории реки Обь
Росприроднадзор оценил в 284 млн рублей ущерб окружающей среде, который был нанесен ей в результате аварии на газопроводе «СибурТюменьГаз» 6 марта 2021 года в акватории реки Обь.
Претензии на 284 млн рублей природоохранное ведомство Светланы Радионовой предъявило ООО «Запсибтрансгаз», которое входит в «СибурТюменьГаз». В федеральном агентстве уточнили, что ущерб реке Обь специалисты оценили в 252,3 млн рублей, а ущерб атмосфере – в 31,6 млн рублей.
Агентство ТАСС сообщает, что в «Запсибтрансе» согласились с размером ущерба.
Авария на газопроводе дочерней компании холдинга «Сибур» произошла 6 марта текущего года в районе Нижневартовска. По данным Ростехнадзора, утечка газа с последующим возгоранием произошла из-за разгерметизации в месте производственного дефекта. Этот дефект мог образоваться на этапе строительства трубопровода. Утечка газа привела к возникновению пожара, площадь которого составила около тысячи квадратных метров.
При этом системы «Сибура» не зафиксировали утечек при аварии на трубопроводе в ХМАО.
В компании после аварии заявили, что диагностика трубопровода проводилась в 2020 году, и никаких дефектов тогда выявлено не было.