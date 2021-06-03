В Набережных Челнах перед визитом премьер-министра покрасили краской асфальт
Мэрии Набережных Челнов активно готовится к визиту премьер-министра Михаила Мишустина. В связи с приездом высокого гостя должностные лица в спешном порядке пытаются облагородить город
Мэрии Набережных Челнов активно готовится к визиту премьер-министра Михаила Мишустина. В связи с приездом высокого гостя должностные лица в спешном порядке пытаются облагородить город.
В телеграм-каналах появилась видеозапись, на которой рабочий к приезду Михаила Мишустина красят асфальт возле проходной завода «КамАЗ», который, вероятно, планирует посетить глава правительства. «Да, не катают новый, не латают дыры, а именно красят. Что только не сделаешь, когда к тебе едет Мишустин!» - прокомментировали видео пользователи Telegram.
Представитель пресс-службы «КамАЗа» заявил изданию «Подъем», что покраска асфальта никак не связана с приездом премьера. На заводе сообщили, что работники компании-подрядчика во время покраски ворот испачкали асфальт, поэтому им пришлось устранять брак.