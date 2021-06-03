Власти Турции смягчили правила въезда для вакцинированных россиян
Власти Турции упростили правила въезда для российских туристов, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции. Теперь путешественникам с сертификатом о вакцинации не придется делать ПЦР-тест
Власти Турции упростили правила въезда для российских туристов, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции. Теперь путешественникам с сертификатом о вакцинации не придется делать ПЦР-тест.
Представитель авиакомпании Turkish Airlines уточнил, что непривитые россияне могут предъявить справку о прохождении экспресс-теста на антигены, если они переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев. Путешественникам, которые не болели и не сделали прививку, необходимо будет предоставить отрицательные ПЦР-тест на COVID-19, сообщает «Интерфакс».
Напомним, что ранее российский оперштаб по борьбе с коронавирусом продлил до 21 июня действие ограничений на авиасообщение с Турцией в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в этой стране. Сейчас для россиян доступны лишь два регулярных рейса в неделю по маршруту Москва – Стамбул, которые выполняет «Аэрофлот». Стоимость билетов в эконом-класс на эти рейсы начинается от 30 тысяч рублей в одну сторону.