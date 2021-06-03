Куратор строительства космодрома «Восточный» покинул должность замглавы «Роскосмоса»
Примечательно, что об отставке замглавы «Роскосмоса» Юрия Росляка стало известно после того, как Следственный комитет возбудил два новых уголовных дела о махинациях при строительстве космодрома «Восточный»
Вице-премьер российского правительства Юрий Борисов сообщил об увольнении заместителя гендиректора корпорации «Роскосмос» Юрия Росляка. Топ-менеджер курировал строительство космодрома «Восточный» в Амурской области, которое сопровождается возбуждением уголовных дел по фактам хищения денежных средств.
Юрий Росляк, по данным РИА Новости, перешел на работу в Центр Хруничева. Он получил должность заместителя гендиректора по капитальному строительству.
Кто займет место г-на Росляка в «Роскосмосе», станет известно 9 июня по итогам заседания наблюдательного совета.
Примечательно, что об отставке замглавы «Роскосмоса» Юрия Росляка стало известно после того, как Следственный комитет возбудил два новых уголовных дела о махинациях при строительстве космодрома «Восточный».
Всего во время строительства космодрома следственные органы возбудили более 20 уголовных дел по фактам мошенничества и хищения бюджетных средств.